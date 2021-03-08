На Камчатке умерла последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Тимошенко. Ей было 93 года. Об этом сообщило издание Kam24 со ссылкой на члена-корреспондента РАН Евгения Головко.
Тимошенко умерла на острове Беринга в селе Никольское Алеутского района. Она была одним из старожилов и много лет занималась сохранением алеутской культуры. Тимошенко участвовала в Дне аборигена и пела алеутские песни.
"Очень близкий язык пока еще сохраняется на Алеутских островах (на острове Атка несколько носителей), но в России, насколько мне известно, больше говорящих на этом языке нет. И при этом американский диалект всё-таки отличается довольно сильно", – цитирует издание Головко.
- Тимошенко родилась в 1927 году в селе Никольском. С 1959 и до 1982 года заведовала Алеутским районным государственным архивом. По информации издания, она до последних дней продолжала консультировать российских и зарубежных специалистов по алеутскому языку и национальной культуре, а также переводила прозу и стихи.
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