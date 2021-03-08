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На Камчатке умерла последняя носительница беринговского диалекта

Вера Тимошенко

На Камчатке умерла последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Тимошенко. Ей было 93 года. Об этом сообщило издание Kam24 со ссылкой на члена-корреспондента РАН Евгения Головко.

Тимошенко умерла на острове Беринга в селе Никольское Алеутского района. Она была одним из старожилов и много лет занималась сохранением алеутской культуры. Тимошенко участвовала в Дне аборигена и пела алеутские песни.

"Очень близкий язык пока еще сохраняется на Алеутских островах (на острове Атка несколько носителей), но в России, насколько мне известно, больше говорящих на этом языке нет. И при этом американский диалект всё-таки отличается довольно сильно", – цитирует издание Головко.

  • Тимошенко родилась в 1927 году в селе Никольском. С 1959 и до 1982 года заведовала Алеутским районным государственным архивом. По информации издания, она до последних дней продолжала консультировать российских и зарубежных специалистов по алеутскому языку и национальной культуре, а также переводила прозу и стихи.

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