Nexta опубликовала документальный фильм о богатствах Лукашенко

Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование "Золотое дно", в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Александра Лукашенко.

Популярный телеграм-канал Nexta около недели не обновлялся, что вызвало различные слухи о судьбе его администраторов. Однако утром в понедельник в канале появилась запись о том, что Nexta всё это время готовила премьеру фильма о богатствах Лукашенко.

Главная мысль расследования Nexta - в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции Беларуси, включая роскошный Дворец независимости, а также использует в личных целях полагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт. Кроме того, Лукашенко принимает дорогие подарки и покровительствует ряду зарубежных предпринимателей - как утверждают создатели фильма, с коррупционными целями. В частности, в фильме был упомянут российский предприниматель Михаил Гуцериев.

Сам Лукашенко утверждает, что у него нет никаких богатств, а почти всё, чем он пользуется, принадлежит государству. "У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 - домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец»", – заявлял Лукашенко на прошлой неделе.