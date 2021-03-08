Nexta опубликовала документальный фильм о богатствах Лукашенко

Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование "Золотое дно", в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Александра Лукашенко.
Популярный телеграм-канал Nexta около недели не обновлялся, что вызвало различные слухи о судьбе его администраторов. Однако утром в понедельник в канале появилась запись о том, что Nexta всё это время готовила премьеру фильма о богатствах Лукашенко.
Главная мысль расследования Nexta - в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции Беларуси, включая роскошный Дворец независимости, а также использует в личных целях полагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт. Кроме того, Лукашенко принимает дорогие подарки и покровительствует ряду зарубежных предпринимателей - как утверждают создатели фильма, с коррупционными целями. В частности, в фильме был упомянут российский предприниматель Михаил Гуцериев.
Сам Лукашенко утверждает, что у него нет никаких богатств, а почти всё, чем он пользуется, принадлежит государству. "У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 - домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец»", – заявлял Лукашенко на прошлой неделе.
- В январе Фонд борьбы с коррупцией (включён властями РФ в список НКО-"иностранных агентов") Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о дворце под Геленджиком, фактическим владельцем которого, как утверждается в фильме, является президент России Владимир Путин. Фильм получил на ютьюбе более 100 миллионов просмотров, по опросам, его видел каждый четвёртый взрослый гражданин России. Расследование прокомментировал сам Путин, сказав, что не имеет к дворцу отношения. Собственником объекта назвал себя близкий к Путину предприниматель Аркадий Ротенберг.
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