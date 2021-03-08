На юге Италии задержан один из причастных к терактам в Париже в 2015

На юге Италии задержан подозреваемый в причастности к теракту в парижском концертном зале "Батаклан" в ноябре 2015 года. О задержании 36-летнего гражданина Алжира сообщила в понедельник итальянская полиция.



Следствие установило, что задержанный входил в отряд экстремистов, действовавших во Франции и Бельгии по приказу командования "Исламского государства". Эта группировка запрещена во многих странах мира, в том числе и в России. Задержанный помог терроритам-смертникам обзавестись фальшивыми документами.



В публикации "Немецкой волны" отмечается, что задержанный исламист уже отбывал срок в тюрьме в итальянском городе Бари за хранение поддельных документов. Срок его заключения должен был завершиться в июне этого года.



По европейских следователей, задержанный находился в контакте с двумя экстремистами, причастными к терактам в Париже в ноябре 2015 года.



Процесс по делу о теракте в "Батаклане", как ожидается, начнётся в конце 2021 года. На скамье подсудимых будут 20 человек.

Жертвами серии террористических нападений в Париже 13 ноября 2015 стали 130 человек, более 350-ти получили ранения. Нападения произошли у стадиона "Стад де Франс", в нескольких кафе и ресторанах и в концертном зале "Батаклан".



Ранее, в январе 2015 года, в Париже было совершено нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и на супермаркет в южной части города. В общей сложности в тот день от рук террористов погибли 17 человек.



Трое преступников тогда были застрелены полицейскими. Один из 14 обвиняемых по этому делу в декабре 2020 года был приговорен к 30 годам тюрьмы.

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