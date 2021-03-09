Светская хроника: Луиза Розова (она же Елизавета Кривоногих, предположительно – внебрачная дочь Владимира Путина) выступила как диджей в московском клубе "Ровесник".

Да, можете перечитать ещё раз и убедиться, что всё верно поняли!

Софья Маневич:

Я искренне не понимаю, зачем типо прогрессивные ребята из «Ровесника» сейчас ей фактически помогают с пиаром. Не считаю Луизу вселенским злом — все же не она деньги воровала — но и любить и превозносить то ее не за что, поэтому зачем пиарить ее?

Георгий Албуров:

Как классно, у меня половина коллег сидят под домашним арестом по «санитарной» 236 статье, а дочка Путина в это время устраивает какие-то рейвы на тысячу человек (включая несовершеннолетних!). Эй,

@sledcom_rf

, когда обыск у Луизы Владимировны ?

Любовь Соболь:

Прикооол, вчера предполагаемая третья дочь Путина играла сет в Ровеснике. В окружении кучи охраны и эшников. При всей моей любви к этому заведению, теперь его придётся называть Наместник.

Ира Щербакова:

Серьёзно, у меня сейчас к Ровеснику ровно те же вопросы, что и к журналу Татлер пару раз назад. Вот вы пишете хвалебный репортаж с модного показа дочери Рамзана Кадырова. Вы видите это так — ценный эксклюзив, который нельзя упускать?



Дело не в том, что Луиза Розова или Айшат Кадырова заслуживают всяческого осуждения за их отцов. Нет. А в том, что наживаться на Луизе Розовой и Айшат Кадыровой — позорно.

Кристина Астафурова:

Идея для бара «Ровесник»: зовите на вечеринку Колю Лукашенко. У него и группа своя есть (см. фото).

Его, наверняка, надо тоже поддержать «из-за буллинга» и, разумеется, он, как и Луиза Розова, «ничем не отличается от нас». Ну, подумаешь, действительно…

Алёна Чурбанова:

Рубрика "локальный шейминг" - бар "Ровесник" огребает за выступление предполагаемой дочери Путина

"Ровесник" опубликовал своего рода официальный ответ в Инстаграме:

Мы позвали Луизу на вечеринку Звонок другу, в этой вечеринке участвуют люди, которые не умеют диджейть, это просто интересные медийные личности, люди, которые нам интересны. Луизу мы позвали, потому что мы хотели показать, что она обычный человек, поддержать ее из-за буллинга, который устроили из-за того, что она предполагаемая дочка Путина. Ну и просто поинтересоваться, приедет она или нет, что она за человек. Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами, нам было приятно с ней общаться, она абсолютно обычный, нормальный человек.

В Ровеснике мы всегда старались пропагандировать такие ценности как свобода, демократия, равенство. Являться не баром, а скорее площадкой для выражения разных мнений, потому что демократия — это когда каждый человек может спокойно выразить свою точку зрения и он будет услышан, а не затравлен. Кстати, в Ровеснике работают люди, многие из который не поддерживают то, что сейчас происходит у нас в стране, мы выходили на митинги, которые были.

Сергей Синицын:

Мне в этом посте больше нравятся слова "Луизу мы позвали ... чтобы поддержать ее из-за буллинга". Настолько нелепого проявления Стокгольмского синдрома я давно не встречал

Саша Семёнова:

теперь ещё луиза розова «обычный человек, такой же как мы»

достаточно интернета на сегодня, идите [к чёрту]

Ярослав Конвей:

Кстати, Владимира Путина тоже забулилли в последнее время со всех фронтов: проект медиа, фбк, митинги постоянные, орут вор вор, обзываются. А он либерал между прочим, сам себя так назвал. Когда благотворительный маркет с футболками «не смеши мои искандеры» в поддержку ВВП?

Ну а что, именно так считает и Олег Кашин (полный текст колонки в Republic доступен подписчикам):

Мария ⁠Воронцова и Катерина Тихонова – дочери Путина, которых в прессе ⁠называют «предполагаемыми» скорее для ⁠порядка, потому что за эти годы никаких поводов ⁠сомневаться в их родственном статусе не осталось, символизируют ⁠не только отцовские амбиции Владимира Путина, но и, скорее всего, его отношения с прошлым. Стоит помнить, что среди людей, принимавших решение о передаче Путину власти в 1999 году, была дочь Бориса Ельцина Татьяна, считавшаяся в те времена влиятельнейшим политиком и имевшая в обществе отрицательную популярность именно как персона, конвертировавшая свое родство в аппаратную силу и, как все были уверены, в богатство. Запирая своих дочерей и придумывая им фальшивые фамилии, Путин наверняка исходил в том числе из того, что его дочери должны быть не такими, как (вряд ли очень ему симпатичная) Татьяна Юмашева. Также он мог думать и о советских принцессах, которые чаще других становились трагическими фигурами – и бежавшая из СССР Светлана Сталина, и опустившаяся на социальное дно после смерти отца Галина Брежнева наверняка до сих пор служат предостережением Путину-отцу, желающему своим детям хорошего будущего в том числе и после его ухода. Возможно, это самое главное противостояние в жизни Владимира Путина – противостояние исторической неизбежности, превращающей детей вождей в заложников и уничтожающей их, когда эпоха сменяется. Эксперимент с Воронцовой и Тихоновой, из которых сделали засекреченных ученых – самое интересное в карьере Владимира Путина, и если бы он действительно был отцом Луизы Розовой, его возможностей, надо полагать, хватило бы, чтобы оградить ее от любой публичности. Если бы речь шла о человеке, которого нужно ограждать от общественного внимания, то директора бара, посмевшего пригласить такого человека отыграть сет, нашли бы с простреленной головой, и редакцию «Проекта» арестовали бы с подброшенными наркотиками на стадии подготовки расследования, и у самой Луизы отобрали бы телефон и отправили бы ее в Геленджик. Чем уникальна новая «предполагаемая дочь» – Владимир Путин слишком к ней равнодушен, хотя все, что мы знаем о его семейных привычках, свидетельствует о том, что равнодушным к таким людям он быть не может.

А новая Ксения Собчак, в статусе «предполагаемой дочери» путешествующая по глянцевым страницам, клубам, социальным сетям, сможет и удовлетворить интерес публики к семейным тайнам Путина, и прикрыть реальные тайны, которых наверняка хватает. Напишет потом книгу «Как я изображала дочку Путина» и даст интервью Опре Уинфри.