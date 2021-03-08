Башар Асад сдал тест на коронавирус и отправился с женой в карантин

Результаты тестов Башара Асада и его жены на коронавирус оказались положительными. В заявлении канцелярии президента Сирии, сделанном 8 марта, говорится, что оба супруга были протестированы в связи с признаками лёгкого недомогания, которое присуще заболеванию COVID-19.



55-летний Башар Асад и его 45-летняя жена Асма, вернутся к работе, после домашней изоляции, которая может продлиться от двух до трёх недель, говорится в коммюнике управления президента Сирии. Западные агентства, цитирующие этот документ, отмечают, что состояние здоровья обоих супругов оценивается как "хорошее и стабильное".



На территории Сирии продолжается вооружённый внутренний конфликт. Он начался в марте 2011 года с мирных демонстраций против режима президента Асада, когда в некоторых соседних странах разворачивались события, названные "арабской весной".



В официальной статистике, полученной с территорий, контролируемых Багдадом, говорится о 16 тысячах случаях инфицирования коронавирусом. Число смертельных исходов - 1063. Однако действительные данные об эпидемии, вероятно, выше из-за невозможности провести всеобщее тестирование населения.



Сирия объявила на минувшей неделе о начале вакцинации. Подробности не сообщались. По утверждению властей, вакцина доставлена из "дружественной страны", какой именно - не сообщается.



Западные агентства отмечают, что это объявление было сделано в дни, когда иностранные и израильские СМИ сообщили о закупке Израилем у России короновирусной вакцины на сумму в 1,2 миллиона долларов. Это соглашение было представлено прессой как часть сделки об освобождении гражданки Израиля, удерживаемой сирийскими властями в Дамаске.



Подробности договорённостей остаются неясными. Сирия отрицает сам факт такой сделки, а Россия отказывается давать комментарии на сей счёт.

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