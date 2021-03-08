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Камала Харрис призвала построить "мир, работающий для женщин"

Вице-президент США Камала Харрис в Международный женский день 8 марта выступила по видеосвязи перед депутатами Европарламента с речью о правах женщин и шагах, которые необходимо предпринять для достижения подлинного равенства между мужчинами и женщинами.

В своём выступлении Харрис призвала "построить мир, работающий на благо женщин", заявив, что в таком мире все страны будут чувствовать себя в большей безопасности и смогут добиться процветания.

По словам Харрис, необходимо добиваться того, чтобы для женщин было доступно качественное здравоохранение, чтобы они могли сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью, и чтобы у женщин были равные возможности для влияния на принятие политических решений.

Ранее президент США Джо Байден объявил о создании Совета по гендерному равенству при Белом доме.

Как отмечает "Голос Америки", во время предвыборной кампании Байден пообещал сократить разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, инвестировать в предприятия, принадлежащие женщинам, и бороться с дискриминацией на рабочем месте.

Вице-президент Камала Харрис стала первой в истории США женщиной на этом посту.

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