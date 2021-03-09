NYT исправила статью о подготовке США кибератак против России

Газета The New York Times скорректировала статью о подготовке США кибератак против России. Вместо утверждений о том, что Белый дом готовит хакерские атаки, в статье говорится о подготовке "секретных мер".

Текст о подготовке кибератак на внутреннюю инфраструктуру российских властей был выпущен газетой 8 марта. В тексте утверждалось, что в течение ближайших трёх недель американские власти нанесут удар по инфраструктуре в Москве, который будет заметен только российским властям.

Таким образом, утверждало издание, власти подготовят ответ на крупнейшую крупнейшую атаку на американские ведомства в истории страны, замеченную в конце прошлого года. В ней Белый дом подозревает российские власти, Москва это отрицает.

В исправленном тексте The New York Times заголовок о подготовке киберудара заменён на подготовку "возмездия". В тексте "скрытые контрудары" теперь называют "скрытыми действиями", обратил внимание исследователь информационных технологий Том Рид.

О подготовке Вашингтоном ответных мер, "видимых и невидимых" в конце февраля заявлял советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, ответ будет готов "в течение недель, а не месяцев".