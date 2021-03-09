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Россия и Китай намерены сотрудничать в создании научной станции на Луне

Ростки хлопка, появившиеся в китайской лаборатории на Луне. 15 января 2019

Главы Роскосмоса и Китайского космического агентства (CNSA) Дмитрий Рогозин и Чжан Кэцзянь 9 марта подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Госкорпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство будут содействовать сотрудничеству в создании станции и её использовании международными партнёрами. Это сотрудничество имеет мирные цели и должно служить интересам всего человечества, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - говорится в заявление, опубликованном на странице Китайским космическим агентством.

Меморандум подписан главами космических агентств России и Китая от имени своих правительств, церемония подписания прошла в режиме видеоконференции.

  • В 2012 году в Китае состоялся первый пилотируемый полёт на национальную орбитальную станцию. В 2018 году Китай стал мировым лидером по космическим запускам, произведя за год 37 запусков.
  • В Китае развиваются лунная и марсианская программы, разрабатываются космические системы многоразового использования.

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