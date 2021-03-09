Россия и Китай намерены сотрудничать в создании научной станции на Луне

Главы Роскосмоса и Китайского космического агентства (CNSA) Дмитрий Рогозин и Чжан Кэцзянь 9 марта подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщило агентство ТАСС.



Госкорпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство будут содействовать сотрудничеству в создании станции и её использовании международными партнёрами. Это сотрудничество имеет мирные цели и должно служить интересам всего человечества, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - говорится в заявление, опубликованном на странице Китайским космическим агентством.



Меморандум подписан главами космических агентств России и Китая от имени своих правительств, церемония подписания прошла в режиме видеоконференции.