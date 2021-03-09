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СК прекратил дело "о терроризме" против подростков из Канска

Триумфальная арка в Канске

Следственный комитет прекратил дело о террористическом сообществе против подростков из Канска. Расследование было начато по поводу обсуждения подростками взрыва здания ФСБ построенного в виртуальном пространстве игры Minecraft.

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на копию постановления, дело прекращено за отсутствием состава преступления. Никита Уваров, Денис Михайленко и Богдан Андреев имеют право на реабилитацию.

Адвокат от международной правовой группы "Агора" Владимир Васин в интервью "Медиазоне" сообщил, что в отношении подростков продолжает расследоваться дело о прохождении обучения для участия в террористической деятельности, но "окончательное обвинение" пока предъявлено не всем.

Как сообщал глава "Агоры" Павел Чиков, следователи считают, что подростки проходили обучение для совершения теракта на территории Канска - они якобы должны были бы произвести взрывы в зданиях, в которых размещаются правоохранительные органы.

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