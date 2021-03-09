Президент Путин подписал закон, ограничивающий агитацию в Сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении публикации в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Текст закона опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.



Закон определяет каким образом должен реагировать Роскомнадзор на обращения избирательных комиссий по этому поводу.

Законом также прописана обязанность владельца информационного ресурса удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В противном случае доступ к ресурсу будет ограничен.

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