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В Северной Осетии двое полицейских арестованы за вымогательтво 500 тысяч

Следственный изолятор во Владикавказе

Управление Следственного комитета по Северной Осетии предъявило обвинения двоим сотрудникам отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщает пресс-служба управления, речь идёт о 40-летнем полковнике и 37-летнем майоре полиции. Следователи считают, что они вымогали деньги у жительницы Владикавказа за смягчение уголовной ответственности.

Как сообщает сайт Кавказ.Реалии, в декабре прошлого года обвиняемые обнаружили при обыске в квартире местной жительницы 24 таблетки лекарственного препарата "Лирика". За хранение этого препарата уголовная ответственность не предусмотрена. Полицейские через посредника потребовали от хозяйки квартиры взятку в размере 500 тысяч рублей за смягчение уголовного преследования. Понимая, что действия сотрудников полиции незаконны, женщина обратилась с заявлением в региональное управление ФСБ.

Вскоре полицейские были задержаны. По статье о вымогательстве взятки по предварительному сговору и в крупном размере уже бывшим сотрудникам МВД может грозить срок до 12 лет лишения свободы.

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