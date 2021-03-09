В Северной Осетии двое полицейских арестованы за вымогательтво 500 тысяч

Управление Следственного комитета по Северной Осетии предъявило обвинения двоим сотрудникам отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщает пресс-служба управления, речь идёт о 40-летнем полковнике и 37-летнем майоре полиции. Следователи считают, что они вымогали деньги у жительницы Владикавказа за смягчение уголовной ответственности.

Как сообщает сайт Кавказ.Реалии, в декабре прошлого года обвиняемые обнаружили при обыске в квартире местной жительницы 24 таблетки лекарственного препарата "Лирика". За хранение этого препарата уголовная ответственность не предусмотрена. Полицейские через посредника потребовали от хозяйки квартиры взятку в размере 500 тысяч рублей за смягчение уголовного преследования. Понимая, что действия сотрудников полиции незаконны, женщина обратилась с заявлением в региональное управление ФСБ.

Вскоре полицейские были задержаны. По статье о вымогательстве взятки по предварительному сговору и в крупном размере уже бывшим сотрудникам МВД может грозить срок до 12 лет лишения свободы.