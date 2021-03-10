В Москве начались слушания по уголовному делу Любови Соболь

В Перовском районном суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела против соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь. Её обвиняют в незаконном проникновении в квартиру родственницы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По предъявленному обвинению - о проникновении в жилище с применением насилия или его угрозы - Соболь грозит до двух лет колонии.

Заседание продлилось не больше пяти минут - его отложили до рассмотрения апелляции прокурора на назначение судебного заседания.

Любовь Соболь находится сейчас под домашним арестом по другому уголовному делу - о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции протеста в Москве 23 января.

В суд также явились признанные потерпевшими жена и тёща сотрудника ФСБ.

Соболь приехала по адресу проживания Кудрявцева 21 декабря прошлого года, в этот день была опубликована запись телефонного разговора Навального и предположительно сотрудника ФСБ, в котором тот фактически признался в участии в операции по отравлению оппозиционера и рассказал подробности. По версии следствия, Любовь Соболь оттолкнула открывшую ей дверь тёщу Кудрявцева и вошла в её квартиру - соседнюю с квартирой Кудрявцева. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим. Квартира же теперь числится как принадлежащая "Российской Федерации".

Во вторник, 9 марта, 40 правозащитных организаций подписали совместное заявление, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет, с требованием осудить преследование Любови Соболь. Письмо опубликовано на сайте неправительственной организации UN Watch.

Накануне от имени Соболь была опубликована её предвыборная программа - она намерена баллотироваться в Госдуму, несмотря на преследования.