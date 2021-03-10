Роскомнадзор вызвал на беседу представителей Paramount Comedy

Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей канала Paramount Comedy из-за серии мультсериала "Южный парк". Об этом сообщает издание "Сноб" со ссылкой на сайт ведомства.

Роскомнадзор усмотрел в одной из серий "Южного парка" сцены "способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами". Ведомство напомнило о 134-й статье Уголовного кодекса России о "действиях сексуального характера с несовершеннолетним лицом". При этом "Южный парк" предназначен только для зрителей старше 18 лет. О какой именно серии мультсериала идёт речь, не уточняется.

"Роскомнадзор рекомендовал Paramount Comedy при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", – говорится в сообщении ведомства.

Американский мультсериал "Южный парк" известен благодаря высмеиванию различных элементов культуры, мировых событий, религиозных и политических убеждений. В некоторых странах шоу критикуют или подвергают цензуре.