Комиссия по делам несовершеннолетних признала виновным в нарушении порядка 17-летнего жителя Красноярска за надпись "Путин Вор" на остановке. Подросток был оштрафован на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката оштрафованного.

Как следует из протокола, во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января, подросток написал надпись “Путин Вор” распылителем с красной краской на остановке в центре города, а через день стёр её. Полиция и коммунальные службы оценили ущерб муниципальному имуществу в 288 рублей.