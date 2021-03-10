Комиссия по делам несовершеннолетних признала виновным в нарушении порядка 17-летнего жителя Красноярска за надпись "Путин Вор" на остановке. Подросток был оштрафован на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката оштрафованного.
Как следует из протокола, во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января, подросток написал надпись “Путин Вор” распылителем с красной краской на остановке в центре города, а через день стёр её. Полиция и коммунальные службы оценили ущерб муниципальному имуществу в 288 рублей.
- Ещё один 17-летний подросток в Красноярске ожидает решения по таком же делу, отмечает Сибирь.Реалии. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. 28 января за похожие надписи на уличных лавках совершеннолетнего участника акции суд в Красноярске арестовал на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.