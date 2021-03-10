Хакеры получили доступ к 150 тысячам видеокамер по всему миру, взломав систему компании Verkada, которая оказывает услуги по корпоративному видеонаблюдению. Злоумышленники смогли наблюдать за происходящим в медицинских учреждениях, тюрьмах, полицейских участках и школах, а также сборочных цехах предприятия Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист агентства связался с участником кибератак, который рассказал подробности вторжения. Оказалось, что хакеры нашли в открытом доступе логин "Super Admin" и воспользовались возможностями камер для получения удалённого управления.

В результате взломщики получили в свое распоряжение архив всех клиентов компании и смогли просматривать видео из психиатрических больниц, женских клиник, завода Tesla в Шанхае, комнаты допроса в полиции и офисов самой Verkada. По словам хакера, успех взлома стал следствием слабой защиты систем.

Сразу после того, как журналист Bloomberg рассказал руководству Verkada о взломе, администрация прервала несанкционированный доступ, занялась расследованием инцидента и обратилась в правоохранительные органы. Хакеры заявили, что уже потеряли доступ к камерам наблюдения.

Verkada позиционирует себя как стартап из Кремниевой долины, способный обеспечить безопасный удаленный доступ к видеонаблюдению. Среди услуг компании – видеоаналитика с распознаванием лиц и идентификация транспортных средств.

Годом ранее стало известно об установке властями Москвы 170 тысяч камер с возможностью идентификации лиц. Доступ к этим данным оказался на "черном" рынке. Эксперты неоднократно высказывали опасения по поводу риска утечек из столичных систем видеонаблюдения.