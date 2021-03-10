ЕС уже в марте может расширить санкции

Европейский Союз уже в марте может одобрить пакет санкций за серьёзные нарушения прав человека по всему миру в соответствии с недавно вступившим в силу механизмом - европейским аналогом "акта Магнитского". Об этом сообщает "Немецкая волна", которая ссылается на агентство DPA. Новый пакет санкций может быть одобрен уже на совещании глав МИД стран ЕС 22 марта.

Корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рихард Йозвяк ранее подтвердил работу над санкционным списком. По его данным, в него войдут граждане Китая, КНДР, Эритреи и Южного Судана, а также России.

При этом именно против четырёх граждан России - глав силовых ведомств - санкции по европейскому "закону Магнитского" были введены впервые в истории. Это произошло 2 марта. Они попали в санкционный список из-за предполагаемой причастности к уголовному преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Кто из россиян войдёт в новый список - пока неясно, однако речь должна идти о лицах, уличённых в серьёзных нарушениях прав человека. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее говорил, что включение в список бизнесменов из окружения Владимира Путина - на чём настаивают соратники Навального - вряд ли возможно, так как трудно доказать их непосредственную причастность к нарушению прав.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Официальная Москва раскритиковала решение Брюсселя о введении санкции против чиновников.