Опубликовано видео избиения заключенного из колонии Камчатского края

Правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали видео избиения заключенного сотрудниками исправительной колонии №6 Камчатского края. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на основателя проекта Владимира Осечкина.

На видео пятеро сотрудников ФСИН принуждают заключённого Максима Белькова снять с себя всю одежду перед ними, а потом переодеться в чужую грязную робу для содержания в штрафном изоляторе. Источник, приславший видео правозащитникам, отказ заключенного переодеваться в чужие вещи объяснил тем, что если бы он их добровольно надел, то это могло по местным "понятиям" бросить на него тень. За отказ Белькова избили, повалили на пол и заломали за спину руки. Заключённый не оказывал сопротивления и кричал от боли. В ответ сотрудники ФСИН заламывали руки ещё сильнее и "на камеру" требовали от него прекратить сопротивляться.

Коллеги сотрудников ФСИН, издевавшихся над заключённым, передавали видео и рапорты в региональное управление ведомства вместе с материалами служебной проверки. Однако там не нашли в действиях работников колонии "ничего противозаконного".

В пресс-службе ФСИН по краю оперативно прокомментировать ситуацию по телефону отказались - в ведомство направлен письменный запрос.

9 марта Gulagu.net публиковала видеозапись избиения заключенного за административное нарушение, снятую на служебный регистратор в штрафном изоляторе ангарской колонии №15, в которой в апреле 2020 года произошел бунт. На видео слышно и видно, как сотрудники ИК-15 бьют осуждёного Виталия Шевчука и называют его "животным" и "обезьяной".