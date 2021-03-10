Дума разрешила чиновникам коррупцию по "независящим обстоятельствам"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет российским чиновникам избежать наказания за коррупцию в том случае, если возникли "независящие" от них или "непредотвратимые" обстоятельства.

В числе таковых в законопроекте указаны стихийные бедствия, военные действия, пожары, эпидемии, террористические акты, а также другие происшествия, "находящиеся вне контроля физического лица". Что это за происшествия - не уточняется, в документе лишь сказано, что для освобождения от отвественности чиновника, обвиняемого в коррупции, будет созываться специальная комиссия. Она должна будет решить, можно ли считать обстоятельства коррупции "непредотвратимыми".

Отмечается, что под действие закона попадут сами депутаты Госдумы, а также сенаторы, судьи, прокуроры, таможенники, военные, главы муниципалитетов и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.