В Петербурге в ОВД умер задержанный. Это второй случай за март  

В отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга скончался 56-летний мужчина, который был задержан по подозрению в мелком хулиганстве и оставлен в камере на ночь, сообщает издание "Фонтанка".

О причинах смерти не сообщается - известно лишь, что бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть, вызвали прямо в отдел, а умерший, имя которого не называется, был задержан за нецензурную брань в общественном месте.

Это уже второй случай гибели задержанных в петербургских ОВД за март месяц. Ранее в другом отделе полиции по Невскому району умер 28-летний Алексей Кустов, которого задержали за вождение автомобиля без прав и также оставили в камере на ночь. По версии полиции, причина смерти - сердечная недостаточность. Близкие Кустова утверждают, что на его посмертных фотографиях видны следы насилия - гематомы и кровоподтёки на лбу, шее и скуле.