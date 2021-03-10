Красный Крест обвинили в пособничестве Лукашенко на выборах

Белорусская оппозиция обвинила Национальное общество Красного Креста в причастности к массовым фальсификациям на президентских выборах в стране. Об этом сообщает Би-би-си.

По мнению критиков, Красный Крест в ходе президентской кампании направил на избирательные участки три тысячи человек, которые, как утверждается, впоследствии помогли властям подтасовать итоги голосования в пользу действующего президента.

Официальным принципом Красного Креста является дистанцирование от политики. Один из лидеров протеста Павел Латушко, однако, отказался считать местное отделение международной организации беспристрастным и независимым. По его словам, фактически оно подчиняется администрации Александра Лукашенко.

В качестве иллюстрации приводится такой пример: глава государства повысил Дмитрия Пиневича – руководителя белорусского Красного Креста – с позиции замминистра до главы министерства здравоохранения. Латушко высказал мнение, что власти используют Красный Крест "как платформу для решения своих внутриполитических задач".

Международный Красный Крест отрицает причастность руководства белорусского отделения к фальсификациям. В то же время там пообещали "разобраться" в ситуации и "выяснить роль отдельных лиц на районном или местном уровне".