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Обвиняемую по "ингушскому делу" отпустили под домашний арест

Зарифа Саутиева

Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках изменил меру пресечения обвиняемой по "ингушскому делу" Зарифе Саутиевой. Её освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест, сообщает корреспондент Кавказ.Реалии.

"Для защиты удовлетворение ходатайства было неожиданностью, как и для Зарифы", – завил адвокат Билан Дзугаев.

Как сообщил Кавказ.Реалии другой адвокат – Джабраил Куриев – защита обосновала своё ходатайство о смягчении меры пресечения Саутиевой тем, что обстоятельства, на основании которых она была заключена в СИЗО, уже неактуальны.

"По делу проделана огромная работа, допрошено достаточно много лиц, исследованы практически все письменные материалы. Из 120 томов уже 110 томов исследовано. Арестован [бывший глава МВД Ингушетии] Ахмед Погоров, на которого часто ссылалось обвинение. Все эти основания были мотивированны и доведены до суда", – сказал адвокат.

Он отметил, что родственники активистки обеспечили ей жилье в Ессентуках, где она будет жить, находясь под домашним арестом.

  • Зарифа Саутиева – активная участница протестов против соглашения о новых границах с Чечней. Она была арестована 12 июля 2019 года. Ей вменяется участие в экстремистском сообществе и организация применения насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года, где произошла стычка протестующих с силовиками. Всего по"ингушскому делу" арестовано 48 человек, а более 30 из них получили реальные сроки. 26 февраля 2021 года по этому же делу задержан экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров.
  • Зарифа Саутиева и другие лидеры протеста признаны политзаключёнными правозащитным центром "Мемориал" (российские власти внесли организацию в список "иностранных агентов", емориал" с этим не согласился).

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