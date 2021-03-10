Обвиняемую по "ингушскому делу" отпустили под домашний арест

Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках изменил меру пресечения обвиняемой по "ингушскому делу" Зарифе Саутиевой. Её освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест, сообщает корреспондент Кавказ.Реалии.

"Для защиты удовлетворение ходатайства было неожиданностью, как и для Зарифы", – завил адвокат Билан Дзугаев.

Как сообщил Кавказ.Реалии другой адвокат – Джабраил Куриев – защита обосновала своё ходатайство о смягчении меры пресечения Саутиевой тем, что обстоятельства, на основании которых она была заключена в СИЗО, уже неактуальны.

"По делу проделана огромная работа, допрошено достаточно много лиц, исследованы практически все письменные материалы. Из 120 томов уже 110 томов исследовано. Арестован [бывший глава МВД Ингушетии] Ахмед Погоров, на которого часто ссылалось обвинение. Все эти основания были мотивированны и доведены до суда", – сказал адвокат.

Он отметил, что родственники активистки обеспечили ей жилье в Ессентуках, где она будет жить, находясь под домашним арестом.