СМИ: в Краснодаре за взятку задержан председатель райсуда

В Краснодаре при получении крупной взятки в размере двух с половиной миллионов рублей сотрудниками ФСБ задержан председатель Октябрьского районного суда Геннадий Байрак. Официальные структуры эту информацию пока не комментируют.

Первым информацию о задержании высокопоставленного судьи со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Сергей Резник. В разговоре с Кавказ.Реалии он заявил, что в Краснодарском крае "происходит большой, серьезный экономический конфликт". Журналист уточнил, что краснодарские судьи часто "замыкаются" на прокуратуру, ФСБ и крупный бизнес.

Адвокат Михаил Беньяш в комментарии для Кавказ.Реалии уточнил, что Октябрьский суд Краснодара обслуживает управление по особо важным делам краевого Следственного комитета. "Как правило, там формально продлевали стражу обвиняемым. Этим запомнился сам суд", – сказал Беньяш.