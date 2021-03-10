В США одобрены меры поддержки экономики в условиях пандемии

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики объёмом почти два триллиона долларов. Соответствующий план ранее предложил президент Джо Байден. За проект проголосовали только демократы, ни один республиканец план не поддержал.

Ожидается, что деньги будут направлены на вакцинацию от коронавируса, поддержку малого бизнеса, надбавку по безработице и пособия на детей. По подсчётам американских СМИ, ту или иную помощь получат почти 90 процентов семей.

Голосование, прошедшее в нижней палате Конгресса, — последний этап рассмотрения документа. Ранее Сенат США поддержал предложение Байдена, но внёс поправки и отправил на повторное рассмотрение в Палату представителей.

Президент планирует подписать документ в пятницу, 12 марта.

Критики предложения Байдена называют предложенный бюджет слишком масштабным и опасаются, что часть денег может пойти на решение вопросов, не имеющих отношение к коронавирусу.