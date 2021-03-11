Белый дом рассматривает новые санкции против "Северного потока-2"

Администрация Джо Байдена твердо выступает против сооружения газопровода "Северный поток-2" и рассматривает возможность введения новых санкций против участников проекта. Об этом заявил в среду на слушаниях в Конгрессе Госсекретарь США Тони Блинкен.

По словам Тони Блинкена, президент Байден считает, что сооружение газопровода - "плохая идея". "Мы выступаем против завершения строительства газопровода... и продолжим оценивать возможность введения новых санкций", - подчеркнул Госсекретарь Блинкен.

Американские законодатели, принявшие в последние два года два закона, предусматривающие введение санкций против компаний и лиц, причастных к сооружению газопровода, призывают Белый дом действовать более решительно. На прошлой неделе в письме президенту Байдену 40 сенаторов-республиканцев потребовали от администрации безотлагательно ввести санкции против компаний, вовлеченных в работы по завершению строительства. Эти работы были приостановлены в конце 2019 года после введения первых санкций. Однако в последнее время Россия возобновила укладку труб, используя собственные суда-трубоукладчики. Конгресс считает, что пуск нового газопровода сильно повысит зависимость Европы от российских энергоресурсов и нанесет серьезный экономический ущерб Украине, лишив ее доходов, зарабатываемых на транзите российского природного газа в Европейский союз.

Согласно источникам в Белом доме, администрация Байдена опасается, что новые санкции могут возыметь негативные последствия для отношений США с Германией, которая настаивает на том, что "Северный поток-2" - выгодное для страны с коммерческой точки зрения предприятие.