Twitter обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России

Компания Twitter "глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете" и категорически отрицает, что платформа используется для пропаганды незаконных действий. Об этом говорится в заявлении сервиса в ответ на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России.



В компании добавили, что Twitter придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, поощрения самоубийств и членовредительства, а также любых других противоправных действий, включая покупку и продажу наркотиков.

Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России для "защиты российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В сообщении Роскомнадзора говорится, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает 3 тысячи.

В случае если корпорация Twiiter, как утверждает российское ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.

Роскомнадзор уже называл Twitter "злостным нарушителем" российского законодательства. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.