Алтайского активиста арестовали за пикет в день приезда Мишустина

Суд в Барнауле арестовал на 13 суток гражданского активиста Виктора Рау по делу о повторном нарушении закона о митингах. Об этом Рау сообщил корреспонденту RusNews, добавив, что намерен объявить голодовку.
Суд установил, что Виктор Рау устроил пикет в Барнауле в день приезда премьера Михаила Мишустина, 2 марта. Ранее активист рассказал Сибирь.Реалии, что собирался встретиться с Мишустиным, чтобы задать ему вопросы от жителей Алтайского края. По пути на встречу с Мишустиным автомобиль Рау остановили сотрудники ГИБДД. Они начали оформлять протокол, но за какое правонарушение – не сообщалось.
Пока полиция оформляла документы, активист достал из машины плакат и сфотографировал его. Рау попросил подержать плакат внука, который ехал в машине вместе с ним. Сотрудники полиции посчитали, что активист проводил пикет вместе с внуком, рассказал Рау "ОВД-Инфо".
Рау признали виновным в повторном нарушении правил проведения акций.
В январе Виктора Рау арестовали на шесть суток за участие в несогласованной акции протеста.
- Глава правительства России Михаил Мишустин посетил Барнаул в ходе рабочей поездки по регионам Сибири в марте. Накануне приезда Мишустина на некоторых дорогах в Барнауле, несмотря на обильный снегопад, начался ремонт. В Горно-Алтайске полиция разгоняла людей с проезжей части, по которой должен был проехать кортеж премьера.
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