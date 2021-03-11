Алтайского активиста арестовали за пикет в день приезда Мишустина

Суд в Барнауле арестовал на 13 суток гражданского активиста Виктора Рау по делу о повторном нарушении закона о митингах. Об этом Рау сообщил корреспонденту RusNews, добавив, что намерен объявить голодовку.

Суд установил, что Виктор Рау устроил пикет в Барнауле в день приезда премьера Михаила Мишустина, 2 марта. Ранее активист рассказал Сибирь.Реалии, что собирался встретиться с Мишустиным, чтобы задать ему вопросы от жителей Алтайского края. По пути на встречу с Мишустиным автомобиль Рау остановили сотрудники ГИБДД. Они начали оформлять протокол, но за какое правонарушение – не сообщалось.

Пока полиция оформляла документы, активист достал из машины плакат и сфотографировал его. Рау попросил подержать плакат внука, который ехал в машине вместе с ним. Сотрудники полиции посчитали, что активист проводил пикет вместе с внуком, рассказал Рау "ОВД-Инфо".

Рау признали виновным в повторном нарушении правил проведения акций.

В январе Виктора Рау арестовали на шесть суток за участие в несогласованной акции протеста.