ВС Якутии признал законной госпитализацию шамана

Верховный суд Якутии оставил без изменения решение городского суда о недобровольной госпитализации якутского шамана Александра Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила адвокат Ольга Тимофеева.
Суд отказал защите Габышева в вызове на заседание независимого эксперта - психиатра Владимира Каверина, который подготовил рецензию на заключение о том, что Габышева якобы необходимо госпитализировать.
Кроме того, суд отказал адвокатам в проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы в медицинском учреждении другого региона.
В феврале Александра Габышева допросили в качестве подозреваемого по делу о ранении сотрудника Росгвардии. Он согласился дать показания и рассказал свою версию событий, при этом речи о признании вины не идёт. Потерпевшим по делу является полицейский , на которого якобы напал шаман.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева из-за насилия в отношении сотрудника полиции от 28 января, когда полицейские приехали домой к шаману, чтобы принудительно доставить его в психдиспансер, поскольку он не являлся в учреждение для прохождения планового осмотра.
- Весной 2019 года Александр Габышев поехал в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько дней на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- В августе 2020 Верховный суд Якутии признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышев.
- В январе 2021 года Александр Габышев заявил, что намерен начать новый поход в Москву в марте. 28 января его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Там принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от лечения.
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