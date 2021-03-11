ВС Якутии признал законной госпитализацию шамана

Верховный суд Якутии оставил без изменения решение городского суда о недобровольной госпитализации якутского шамана Александра Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила адвокат Ольга Тимофеева.

Суд отказал защите Габышева в вызове на заседание независимого эксперта - психиатра Владимира Каверина, который подготовил рецензию на заключение о том, что Габышева якобы необходимо госпитализировать.

Кроме того, суд отказал адвокатам в проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы в медицинском учреждении другого региона.

В феврале Александра Габышева допросили в качестве подозреваемого по делу о ранении сотрудника Росгвардии. Он согласился дать показания и рассказал свою версию событий, при этом речи о признании вины не идёт. Потерпевшим по делу является полицейский , на которого якобы напал шаман.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева из-за насилия в отношении сотрудника полиции от 28 января, когда полицейские приехали домой к шаману, чтобы принудительно доставить его в психдиспансер, поскольку он не являлся в учреждение для прохождения планового осмотра.