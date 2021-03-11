Суд в Амстердаме обязал издание Пригожина удалить пять материалов

Суд в Амстердаме обязал издание РИА "Фан", которое связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, удалить пять материалов, признанных недостоверными. В них журналисты утверждали, что им угрожал и пытался подкупить сотрудник расследовательской группы Bellingcat. В случае неисполнения решения суда, сайту грозит штраф до 500 тысяч евро.

О вынесенном решении сообщает Bellingcat на своём сайте. В июле 2020 года расследователи сообщали, что в сети распространяются сообщения от имени их сотрудника Питера ван Хьюса, в которых он угрожает или пытается подкупить сотрудников РИА "Фан".

На сайте издания этому были посвящены несколько материалов. Один из них назывался "Bellingcat готовит новую антироссийскую провокацию".

Тексты РИА "Фан" распространялись другими изданиями медиагруппы "Патриот", которую возглавляет Пригожин.

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