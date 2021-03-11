Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение

Следственный комитет Беларуси предъявил окончательные обвинения оппозиционному блогеру и политзаключённому Сергею Тихановскому, который с весны прошлого года находится под стражей.



Обвинения предъявлены по четырём статьям: об организации массовых беспорядков, о разжигании социальной вражды, о воспрепятствовании работе ЦИК и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Наказание по самой строгой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По оценке СК, ущерб от деятельности Тихановского и приближенных к нему лиц составил около трёх с половиной миллионов белорусских рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете Беларуси утверждают, что Тихановский на своем ютьюб-канале "Страна для жизни" и в телеграме призывал "к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов" и провоцировал вражду "по признакам социальной принадлежности". По версии следователей, Тихановский был причастен к "манипулированию общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов".

Среди преступных действий Тихановского в СК Беларуси также назвали пикет в Гродно, организованный в мае 2020 года для сбора подписей перед выдвижением в президенты, на котором Тихановский был задержан, и угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

В белорусском Следственном комитете также сообщили, что расследование 9 уголовных дел против 25 человек по "делу Тихановского" уже завершены, а по некоторым уже вынесены обвинительные приговоры.

Сергей Тихановский приобрёл популярность как блогер, автор оппозиционного Александру Лукашенко ютьюб-канала "Страна для жизни". Он намеревался баллотироваться в президенты Беларуси, но не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в СИЗО. После этого в президенты выдвинулась его жена Светлана, ранее практически не известная широкой публике. Светлану Тихановскую допустили до выборов, и вокруг её кандидатуры объединились многие противники Лукашенко. После выборов и начала массовых протестов против фальсификаций она под давлением властей покинула страну. Тихановская заявляет о себе как о легитимном представителе белорусского народа, она встречается с зарубежными лидерами, чтобы убедить их усилить давление на режим Лукашенко. В Беларуси она объявлена в розыск.