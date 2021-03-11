Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 Лиги чемпионов

Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов с сезона 2004/2005 годов. Ранее "Барселона" с Месси по результатам двух матчей уступила "ПСЖ" со счётом 1:4 и 1:1. "Ювентус" вместе Роналду по сумме двух встреч проиграл "Порту" 1:2 и 3:2.

16 лет назад оба спортсмена также не смогли попасть четвертьфинал престижного европейского футбольного турнира. Тогда в 1/8 финала "Барселона" с Месси уступила "Челси", а "Манчестер Юнайтед", за который тогда играл Роналду, проиграл "Милану".

Роналду и Месси – одни из наиболее титулованных спортсменов в современном футболе и признаются одними из лучших игроков за всю историю. Аргентинец Лионель Месси является обладателем шести наград "Золотой мяч", которую вручают по итогам футбольного сезона лучшему футболисту, а также шести статуэток "Золотой бутсы", вручаемой игроку, забившему больше всех голов за год. Вместе с "Барселоной", за которую он выступает с 17 лет, Месси 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов и три Суперкубка Европы.

Португалец Криштиану Роналду является первым футболистом в мире, который становился чемпионом Англии, Испании и Италии. Четырежды становился обладателем "Золотой бутсы", трижды выигрывал "Золотой мяч" France Football и дважды "Золотой мяч" ФИФА.