В Австрии осудили чеченских "стражей морали", следивших за женщинами

В Австрии пятеро чеченцев предстали перед судом за преследование чеченских женщин в Вене с требованием жить по традициям Чечни и согласно исламским нормам поведения. По версии следствия, они образовали преступную группу, которая выполняла функции "полиции нравов", сообщает Die Presse.

В случае, если поведение чеченских женщин или их внешний вид казались им "не соответствующим" традиционным нормам, их фотографии выставляли в закрытых группах в соцсетях. Также известно о фактах избиений. Самому старшему из осужденных 38 лет. Он единственный, кто был признан полностью виновным. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок.

Остальные обвиняемые, которым от 19 до 20 лет, получили примерно такие же сроки. Отмечается, что двое из них уже отбывают наказание по другим статьям.