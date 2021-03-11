В Австрии осудили чеченских "стражей морали", следивших за женщинами

В Австрии пятеро чеченцев предстали перед судом за преследование чеченских женщин в Вене с требованием жить по традициям Чечни и согласно исламским нормам поведения. По версии следствия, они образовали преступную группу, которая выполняла функции "полиции нравов", сообщает Die Presse.
В случае, если поведение чеченских женщин или их внешний вид казались им "не соответствующим" традиционным нормам, их фотографии выставляли в закрытых группах в соцсетях. Также известно о фактах избиений. Самому старшему из осужденных 38 лет. Он единственный, кто был признан полностью виновным. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок.
Остальные обвиняемые, которым от 19 до 20 лет, получили примерно такие же сроки. Отмечается, что двое из них уже отбывают наказание по другим статьям.
- Ранее сообщалось, что несколько уроженцев Чечни в возрасте от 19 до 37 лет задержаны австрийской полицией по подозрению в угрозах и давлении на женщин.
- В Австрии, по разным данным, проживают около 30 тысяч выходцев из Чечни. Это одна из самых многочисленных чеченских диаспор в европейских странах.
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