Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире 

Министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом на онлайн-совещании местного правительства, подчиняющегося российским властям. Совещание транслировало в прямом эфире крымское телевидение.
Во время выступления главы аннексированного полуострова Сергея Аксёнова, который рассказывал о выполнении целевых федеральных программ в регионе, мат Новосельской неожиданно прервал его речь. Кроме нецензурных слов министр культуры произнесла фразу "поставили как обезьяне".
Позже выяснилось, что у Новосельской сломалась аппаратура на её рабочем месте, из-за чего она не слышала свой голос. Министр культуры извинилась перед коллегами, объяснив ситуацию тем, что у неё "машина отключилась". Тем не менее, Сергей Аксёнов поручил вице-премьеру Михаилу Назарову провести служебное расследование инцидента.
- Арина Новосельская руководит Министерством культуры Крыма с февраля 2014 года. Отмечается, что за десять лет до этого она стала кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию по теме "Эстетическое воспитание".
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