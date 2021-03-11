Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире 

Министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом на онлайн-совещании местного правительства, подчиняющегося российским властям. Совещание транслировало в прямом эфире крымское телевидение.

Во время выступления главы аннексированного полуострова Сергея Аксёнова, который рассказывал о выполнении целевых федеральных программ в регионе, мат Новосельской неожиданно прервал его речь. Кроме нецензурных слов министр культуры произнесла фразу "поставили как обезьяне".

Позже выяснилось, что у Новосельской сломалась аппаратура на её рабочем месте, из-за чего она не слышала свой голос. Министр культуры извинилась перед коллегами, объяснив ситуацию тем, что у неё "машина отключилась". Тем не менее, Сергей Аксёнов поручил вице-премьеру Михаилу Назарову провести служебное расследование инцидента.