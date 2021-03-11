В российском прокате из фильма "Супернова" вырезали гей-сцену

Из фильма "Супернова" британского режиссёра Гарри Маккуина, вышедшего в российский прокат 11 марта, вырезали сцену, в которой главные герои, двое мужчин, пытаются заняться сексом.

Драма "Супернова" с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главных ролях рассказывает о двух партнёрах, один из которых постепенно теряет память из-за деменции. Издание "Медуза" сообщает, что оригинальная версия фильма длится 93 минуты, а в российском прокате - на три минуты меньше.

Кинокритик Антон Долин отмечает при этом, что драма идёт в прокате с маркировкой "18+" и необходимости купировать фильм у прокатчиков не было - государство не могло бы предъявить им претензии в нарушении закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Речь в данном случае идёт о самоцензуре, подчеркнул Долин, добавив, что "прокатчики вырезали несколько минут, которые очевидно указывают на гомосексуальность" главных героев и "теперь невнимательный зритель вполне может счесть, что перед ним картина о крепкой мужской дружбе. Таким образом, фильм изменен содержательно и существенно".

Посмотревшие оригинальную версию картины зрители рассказывают, что в фильме вовсе нет акцента на сексуальной ориентации главных героев - драматургия строится исключительно вокруг болезни одного из них.

Издание "Открытые медиа", в свою очередь, получило комментарий от компании-прокатчика World Pictures. В компании назвали цензуру фильма "адаптацией", тем не менее объяснив её страхом перед возможными скандалами и отказом кинотеатров от показа.

В мае 2019 года из российской версии фильма "Рокетмен" про британского певца Элтона Джона также вырезали все сцены с поцелуями и гей-сексом.

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