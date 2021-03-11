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В действиях полицейского, сломавшего руку пенсионерке, не нашли умысла

Акция в поддержку Алексея Навального в Челябинске, 23 января 2021 года 

Следственный комитет по Челябинской области не нашёл ничего противоправного в действиях полицейского, который во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января толкнул пенсионерку Елену Арефьеву, в результате чего она сломала руку.

Ведомство отказало пострадавшей в проверке, пояснив, что полицейский, который в официальном ответе СК назван "неизвестным лицом", "не предпринимал целенаправленных действий по применению насилия".

Также Следственный комитет отказал в проверке полицейских, которые во время той же акции 23 января повалили на землю и ударили дубинкой 21-летнего жителя Челябинска Алексея Скорика.

Отмечается, что защитники пострадавших собираются обжаловать отказы СК в возбуждении уголовных дел.

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