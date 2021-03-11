Обвиняемая по "делу Плахотнюка" получила 10 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег, отмечает РБК.

Как утверждает следствие, с 2013-го по 2014-й год Платон была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавлял её брат Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Елену Платон обвиняют в причастности к незаконному выводу из России более 126 миллиардов рублей, совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым, Олегом Кузьминым и еще рядом лиц, говорится в сообщении МВД России.

В феврале этого года Григорьев был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Дело в отношении Кузьмина еще рассматривается.

Отмечается, что с Платон, Кузьминым и Григорьевым были заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, в связи с чем их дела выделили в отдельное производство.

Владимир Плахотнюк – молдавский бизнесмен и политик, экс-председатель Демократической партии (ДПМ), бывший депутат парламента. В Молдавии он считается самым богатым человеком.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Москва объявила его в международный розыск вместе с братом Елены Платон.