Байден: к 1 мая каждый американец сможет вакцинироваться

Президент США Джо Байден выступил в четверг вечером с обращением к стране, в котором он сообщил о намерении предоставить к 1 мая каждому американцу возможность вакцинироваться от COVID-19.

Выступая в Белом доме ровно через год после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что мир стал жертвой пандемии нового коронавируса, президент Байден объявил о том, что его администрация делает все возможное, чтобы ускорить процесс вакцинации американцев. К организации вакцинации будут привлечены 4 тысячи военнослужащих, будет расширен круг медицинских работников за счет студентов-медиков, ветеринаров, стоматологов, которые получат право вакцинировать американцев. Люди смогут сделать прививки в местных центрах здравоохранения и аптеках.

Цель, заявленная президентом, - одержать победу над коронавирусом к 4 июля, Дню независимости. "Мы начнем отмечать независимость от вируса к 4 июля", - провозгласил Джо Байден. Он надеется, что американцы, наконец, смогут собраться в этот день хотя бы небольшими группами и отметить этот праздник особо. Вместе с тем, президент призвал американцев продолжать выполнять меры предосторожности, продолжать носить маски, соблюдать так называемую социальную дистанцию и не собираться большими группами. Он также просит людей вакцинироваться как только им будет предоставлена такая возможность. "Мне нужно, чтобы каждый американец внес свой вклад" в борьбу с COVID, заявил президент Байден.

Ранее в четверг Джо Байден подписал законопроект, которым предусматривается выделение 1,9 триллиона долларов на нейтрализацию экономических последствий пандемии коронавируса. Большинство американцев получит по 1400 долларов, будут до осени продлены выплаты пособия по безработице, штаты получат значительную федеральную помощь. На вакцинацию населения выделено несколько десятков миллиардов долларов.