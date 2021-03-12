Белорусский журналист Игорь Лосик вновь объявил голодовку в СИЗО

Белорусский журналист, основатель оппозиционного телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил сухую голодовку и попытался порезать руки на глазах у следователя после того, как ему предъявили новое обвинение. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода, с которой сотрудничал Лосик. По какой статье предъявлено обвинение, не уточняется.

Арестован Лосик был ещё до президентских выборов – 25 июня в Барановичах после обыска - по обвинению в "подготовке к нарушению общественного порядка". В середине декабря ему предъявили обвинение ещё и в "подготовке к участию в массовых беспорядках". По этой статье ему грозит до 8 лет лишения свободы. Тогда Лосик также объявлял голодовку.

Вчера в социальных сетях было опубликовано письмо Игоря Лосика, свидетельствующее о его тяжёлом психологическом состоянии.

"У меня нет иллюзий, я думаю, что пройдет пять лет, и там я умру. Нет желания что-либо делать, столько сделано, и все напрасно, никого ничего не трогает. Если честно, вряд ли что-то изменится. Все сядут, остальные уйдут или успокоятся, Россия поможет деньгами и так несколько лет. Я устал ждать и надеяться на хорошее, а в ответ каждую неделю в течение восьми месяцев становится только хуже и хуже", - написал Лосик.

Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай призвал Александра Лукашенко немедленно освободить Игоря Лосика. Журналистика - это не преступление, а Игорь Лосик слишком долго находится под арестом. Его и его семью нельзя пытать таким образом, говорится в заявлении президента РСЕ/РС.

Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключённым.