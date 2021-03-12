Протоиерея лишили должности настоятеля из-за ареста на 20 суток

Протоиерея Андрея Винарского, ранее арестованного на 20 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов, отстранили от должностей настоятеля двух приходов в Еврейской автономной области. Соответствующие указы опубликованы на сайте епархии.

Согласно документу, архиепископ Биробиджанский из-за административного ареста Винарского отстранил его от должности настоятеля прихода Свято-Никольского храма, расположенного в поселке Николаевка. Протоиерей Андрей Винарский живет в Николаевке. В выходные дни он тратил по несколько часов на дорогу для того, чтобы участвовать в митингах и шествиях в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Редакции Сибирь.Реалии он сообщил, что в акциях жителей края "не мог не участвовать", но от подробного интервью всегда отказывался из-за "запрета духовника".

10 марта Центральный районный суд Хабаровска на 20 суток арестовал Винарского за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Его задержали за день до этого и составили на него протокол из-за того, что он и еще несколько человек вышли в центр Хабаровска. "Там не было никакой акции. Просто несколько человек стояли общались на площади", — объяснила журналистка Татьяна Хлестунова. Винарский заявил о намерении начать голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, преследования.

Андрея Винарского регулярно задерживали за участие в митингах против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Священника несколько раз штрафовали и отправляли под арест.