Протоиерея лишили должности настоятеля из-за ареста на 20 суток

Протоиерея Андрея Винарского, ранее арестованного на 20 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов, отстранили от должностей настоятеля двух приходов в Еврейской автономной области. Соответствующие указы опубликованы на сайте епархии.
Согласно документу, архиепископ Биробиджанский из-за административного ареста Винарского отстранил его от должности настоятеля прихода Свято-Никольского храма, расположенного в поселке Николаевка. Протоиерей Андрей Винарский живет в Николаевке. В выходные дни он тратил по несколько часов на дорогу для того, чтобы участвовать в митингах и шествиях в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Редакции Сибирь.Реалии он сообщил, что в акциях жителей края "не мог не участвовать", но от подробного интервью всегда отказывался из-за "запрета духовника".
10 марта Центральный районный суд Хабаровска на 20 суток арестовал Винарского за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Его задержали за день до этого и составили на него протокол из-за того, что он и еще несколько человек вышли в центр Хабаровска. "Там не было никакой акции. Просто несколько человек стояли общались на площади", — объяснила журналистка Татьяна Хлестунова. Винарский заявил о намерении начать голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, преследования.
Андрея Винарского регулярно задерживали за участие в митингах против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Священника несколько раз штрафовали и отправляли под арест.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 по обвинении в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Бывший глава региона, находящийся под арестом до 8 июня 2021, отрицает обвинения.
- После ареста Фургала в Хабаровске и других городах России в течение полугода проходили массовые акции с требованием провести судебное заседание по делу экс-губернатора в регионе, а не в Москве.
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