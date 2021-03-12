Навального этапировали из СИЗО во Владимирской области

Алексея Навального этапировали из СИЗО-3 города Кольчугино во Владимирской области. Об этом говорится в твиттере политика.
Адвокаты утверждают, что в пятницу, 12 марта, их под разными предлогами не пускали к Навальному. Сотрудники СИЗО отказались сообщить, куда именно отправили оппозиционера.
Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе наказания, писала, что политик будет отбывать срок по делу "Ив Роше" в колонии №2 в Покрове Владимирской области. СМИ писали об этом в конце февраля, но официального подтверждения этому не было. Решение ещё может поменяться, утверждают правозащитники.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу "Ив Роше", на реальный. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. В колонии политик проведёт около двух с половиной лет с учётом домашнего ареста и нахождения в СИЗО.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело "Ив Роше", политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобождён в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом "Новичок"). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
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