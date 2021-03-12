Навального этапировали из СИЗО во Владимирской области

Алексея Навального этапировали из СИЗО-3 города Кольчугино во Владимирской области. Об этом говорится в твиттере политика.

Адвокаты утверждают, что в пятницу, 12 марта, их под разными предлогами не пускали к Навальному. Сотрудники СИЗО отказались сообщить, куда именно отправили оппозиционера.

Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе наказания, писала, что политик будет отбывать срок по делу "Ив Роше" в колонии №2 в Покрове Владимирской области. СМИ писали об этом в конце февраля, но официального подтверждения этому не было. Решение ещё может поменяться, утверждают правозащитники.