В Крыму после обысков у свидетелей Иеговы задержан мужчина

Полиция в аннексированном Крыму задержала одного из основателей ялтинского отделения Свидетелей Иеговы. Против него возбуждено дело по статье о финансировании экстремизма. Следствие обвиняет мужчину в "сборе денежных средств" для религиозной общины. Об этом сообщается на сайте "Управления Следкома по Крыму и Севастополю".

Это произошло после проведения обысков у 13 последователей организации в Ялте. В мероприятии участвовали следователи управления по расследованию особо важных дел, а также сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Правоохранители изъяли религиозную литературу и компьютеры.

На действия российской полиции отреагировали в украинском ведомстве – прокуратуре Автономной республики Крым и Севастополя. Там заявили, что возбудили дело по факту незаконного проникновения следователей России в жилище крымчан. Украинские правоохранительные органы напомнили, что "с начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям".

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране, а также на территории аннексированного Крыма. В соответствии с международным правом созданные в Крыму подразделения российских органов власти являются нелегитимными, равно как и попытки центральных властей России распространить свою юрисдикцию на территорию полуострова.

По данным сайта Свидетелей Иеговы, на начало ноября прошлого года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие заявляли о пытках.