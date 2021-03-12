Президент Танзании Джон Магуфули две недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа. 61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от неё, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением в России.

Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африки 27 февраля передаёт кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечении в госпитале в столице Кении Найроби. В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезён на лечение в Индию и находится при смерти.

Танзания не раскрывает свою статистику по коронавирусу с апреля прошлого года. Магулуфи не вводил карантин и советовал лечиться молитвами, по официальным данным в стране заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 только 509 человек, 21 человек умер. Страна открыта для иностранных туристов, с августа 2020 года в неё разрешены полёты из Москвы.

Первый вице-президент полуавтономного Занзибара Сейф Хамад в феврале умер от коронавирусной инфекции нового типа. Вскоре после этого министр финансов Танзании Филип Мпанго появился на пресс-конференции в столице страны, чтобы опровергнуть слухи, что он тоже умер от ковида. При этом он тяжело кашлял и хрипел.

Об ухудшении ситуации с вирусом в стране в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Католическая церковь призвала правительство страны признать пандемию и рекомендовала верующим избегать массовых собраний.

Власти эпидемию отрицают, как и исчезновение главы государства. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент не обязан появляться на публике. "Глава государства не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире. Глава государства — не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день", — написал он.