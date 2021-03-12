В прошлом году по всему миру погибли 65 журналистов

В прошлом году по всему миру при выполнении профессиональной деятельности были убиты 65 журналистов, говорится в докладе Международной федерации журналистов. Этот показатель на 17 больше по сравнению с прошлогодним и примерно соответствует уровню 90-х годов прошлого столетия.

Речь идет об инцидентах, произошедших в 16 разных странах. Сотрудники различных изданий гибли в ходе целенаправленных атак, взрывов бомб и перестрелок. С 1990 года по сегодняшний день, то есть за весь период ведения статистики, количество убитых журналистов составило в общей сложности 2680.

Антилидером стран по числу жертв среди работников прессы в четвертый раз за последние пять лет стала Мексика: там совершено 14 смертельных нападений. За ней следуют Афганистан, Пакистан, Индия, Филиппины, Сирия, Нигерия и Йемен. Среди стран, где погибли журналисты, упоминается и Россия.

По состоянию на март текущего года в тюрьмах по всему миру остаются не менее 229 журналистов. Все они оказались в заключении по политическим мотивам, говорится в отчете. Турция названа "крупнейшим тюремщиком": узниками в этой стране стали 67 сотрудников СМИ. За ней идут Китай, Египет, Эритрея и Саудовская Аравия.

В России с 1992 года были убиты более 80 журналистов. В последние годы в Российской Федерации работники прессы все чаще становятся жертвами избиений со стороны полицейских и оказываются под административным арестом за освещение несогласованных митингов.