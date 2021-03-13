В Москве полиция задержала участников форума муниципальных депутатов

В Москве полиция задержала участников форума независимых муниципальных депутатов. Задержаны политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и другие.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, сотрудники полиции пришли на форум, который проходил в московской гостинице "Измайлово", примерно через 40 минут после его начала. Полиция сообщила, что все участники форума - это около 150 человек из разных регионов России - будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

Задержанных посадили в автозаки. Куда их везут - пока не известно.

Задержан также журналист Тимур Олевский, который вёл форум как модератор.

Задержаны ещё несколько журналистов, освещавших форум.

Форум проводился под эгидой "Объединённых демократов" - это проект, связанный с движением "Открытая Россия", основанным Михаилом Ходорковским. Это движение, однако, юридически не связано с лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.

""Объединенные демократы" — платформа для депутатов всех уровней. Мы создаём всероссийское сообщество депутатов для обмена опытом и навыками" - говорится на сайте проекта.