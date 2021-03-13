Путин: Крым присоединили, чтобы не было, как в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году российские власти действовали "последовательно и жёстко" в Крыму для того, чтобы не допустить "трагические события", подобные тем, что произошли в Донбассе. Высказывания Путина приводятся в новом документальном фильме Андрея Кондрашова, отрывок из которого показали по телеканалу "Россия-1".

"Я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", — сказал в частности Путин. Под необходимыми действиями, очевидно, имеется в виду использование российских войск в Крыму в феврале-марте 2014 года, а под трагическими событиями - вооружённое противостояние между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией в Донецкой и Луганской областях Украины.

Ряд СМИ, цитируя Путина, написали, что он сказал, что Россия обеспечила проведение референдума в Крыму для того, чтобы "не повторился Донбасс", что вызвало множество ироничных комментариев в соцсетях: к моменту аннексии Крыма в Донбассе ещё не было боевых действий, они начались в апреле после захвата Славянска и прилегающих городов отрядом под командованием российского гражданина Игоря Стрелкова (Гиркина).

Из слов Путина не следует, почему Россия, якобы предотвратив трагические события в Крыму, не предотвратила их в самом Донбассе.

Ранее на этой неделе ютьюб установил предупреждение перед просмотром документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", в котором также есть интервью Путина. Зрителей предупреждают: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей". В пресс-службе корпорации Google сообщили, что ограничение установлено из-за сцен насилия в фильме. Российские власти требуют снять ограничения.