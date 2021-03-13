Путин: Крым присоединили, чтобы не было, как в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году российские власти действовали "последовательно и жёстко" в Крыму для того, чтобы не допустить "трагические события", подобные тем, что произошли в Донбассе. Высказывания Путина приводятся в новом документальном фильме Андрея Кондрашова, отрывок из которого показали по телеканалу "Россия-1".
"Я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", — сказал в частности Путин. Под необходимыми действиями, очевидно, имеется в виду использование российских войск в Крыму в феврале-марте 2014 года, а под трагическими событиями - вооружённое противостояние между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией в Донецкой и Луганской областях Украины.
Ряд СМИ, цитируя Путина, написали, что он сказал, что Россия обеспечила проведение референдума в Крыму для того, чтобы "не повторился Донбасс", что вызвало множество ироничных комментариев в соцсетях: к моменту аннексии Крыма в Донбассе ещё не было боевых действий, они начались в апреле после захвата Славянска и прилегающих городов отрядом под командованием российского гражданина Игоря Стрелкова (Гиркина).
Из слов Путина не следует, почему Россия, якобы предотвратив трагические события в Крыму, не предотвратила их в самом Донбассе.
Ранее на этой неделе ютьюб установил предупреждение перед просмотром документального фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", в котором также есть интервью Путина. Зрителей предупреждают: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей". В пресс-службе корпорации Google сообщили, что ограничение установлено из-за сцен насилия в фильме. Российские власти требуют снять ограничения.
- На днях исполняется 7 лет аннексии Крыма. 16 марта 2014 года на полуострове был проведён референдум о присоединении к России, назначенный в нарушение законов Украины местными властями после того, как полуостров взяли под силовой контроль российские военные. По итогам этого голосования, не признанного большинством стран мира, Путин 18 марта провозгласил, что Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав. Украина считает Крым оккупированной Россией территорией, страны Запада требуют от Москвы отказа от аннексии и возврата полуострова Украине.
- В апреле 2014 года начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины. Особой интенсивности они достигли летом 2014 года. Киев утверждает, что в них участвовали российские регулярные части. Итогом боевых действий стал выход части территории Донбасса из-под контроля украинских властей и де-факто установление там российского контроля. Статус-кво сохраняется по сей день, конфликт по-прежнему не урегулирован, несмотря на формальное перемирие, продолжаются перестрелки. Жертвами конфликта в Донбассе стали более 13 тысяч человек, в том числе множество гражданских лиц.
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