В Казахстане разбился самолёт Ан-26, есть погибшие

Неподалёку от аэропорта города Алматы на юге Казахстана потерпел крушение самолёт Ан-26, летевший из столицы Казахстана Нур-Султана. На борту самолёта, по последним данным, были шесть человек, четверо из них погибли, двое с тяжёлыми травмами доставлены в больницу.

По всей видимости, самолёт разбился при заходе на посадку, причины катастрофы пока не ясны.

Казахская служба Радио Свобода (Радио Азаттык) сообщает, что самолёт принадлежал пограничной службе Казахстана.

Это девятая катастрофа самолётов Ан-26 за последние 5 лет - сообщает ТАСС.