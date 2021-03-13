Полиция в Британии запретила из-за ковида акции за права женщин

В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Британии должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы". Би-би-си посвятила большую публикацию проблеме насилия мужчин над женщинами.

Похищение и убийство жительницы Лондона Сары Эверард, по оценке Би-би-си, вызвало в соцсетях, прессе и парламенте Британии бурю, напомнившую о кампании MeToo. Тысячи британских женщин рассказывают о приставаниях, преследованиях, избиениях и о том, как им страшно ходить по улицам.

Полиция заявила, что при всем уважении к чувствам организаторов этих вахт не может считать их законными в условиях локдауна.

33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу, 12 марта, обвинение в её убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

Большинство из примерно 45 вахт было официально отменено, в Клэпхэме люди ограничились тем, что поодиночке приносили и возглагали цветы к местам насильственной гибели женщин.

По статистике, в Британии в среднем за год погибает от рук мужчин - мужей, партнеров, бывших мужей, знакомых и случайно встреченных - более 100 женщин. В публикации отмечается также, что общенациональная статистика показаывает: британские женщины становятся жертвой убийства почти в три раза реже, чем мужчины.

За неделю, прошедшую после убийства Сары Эверард в обсуждение проблемы включились и политики, в частности, обе палаты парламента, и правительство.