Премьер Марио Драги предрекает "новую волну" эпидемии в Италии

В понедельник 15 марта в большинстве регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Как долго продлятся новые ограничения, пока не сообщается. С 3 по 5 апреля, в дни Пасхальных праздников, итальянцев ожидает "тотальный локдаун". Премьер-министр Италии предостерегает соотечественников от новой вспышки эпидемии коронавируса.

Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили о потере 100 000 жителей из-за причин, вызванных или связанных с ковидом. Этот показатель - второй в Европе после Великобритании.

Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС - задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.

Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идёт речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.