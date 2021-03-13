Премьер Марио Драги предрекает "новую волну" эпидемии в Италии

В понедельник 15 марта в большинстве регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Как долго продлятся новые ограничения, пока не сообщается. С 3 по 5 апреля, в дни Пасхальных праздников, итальянцев ожидает "тотальный локдаун". Премьер-министр Италии предостерегает соотечественников от новой вспышки эпидемии коронавируса.
Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили о потере 100 000 жителей из-за причин, вызванных или связанных с ковидом. Этот показатель - второй в Европе после Великобритании.
Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС - задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.
Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идёт речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.
- В январе англо-шведский производитель вакцин объявил о сокращении на 100 миллионов доз обещанных к марту месяцу поставок в Евросоюз. Это привело к вспышке недовольства в Европейской комиссии.
- На прошлой неделе правительство Италии заблокировало экспорт из ЕС в Австралию 250 тысяч доз вакцины Оксфорд-АстраЗенека. Это стало ответом Италии на нехватку вакцин.
- Болгария, Дания и Норвегия приостановили закупки вакцины Оксфорд-Астра-Зенека после появившихся сведений о том, что она вызывает загустение крови. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу о беспочвенности таких опасений и призвала продолжать применение этой вакцины.
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