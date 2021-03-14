Госсекретарь США осудил задержание российских муниципальных депутатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти России "прекратить преследование независимых голосов" в стране, осудив задержание в Москве в субботу почти 200 участников Форума муниципальных депутатов.

Блинкен написал в твиттере, что российские власти задержали "муниципальных лидеров и политиков, включая активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям".

Осудил задержание участников форума также глава сенатского комитета по международным делам Боб Менендес. Он назвал его "знаком слабости, а не силы" и предположил, что Кремль "боится российского народа".

По уточнённым данным, всего на форуме, который проводился под эгидой движения "Объединённые демократы", были задержаны 193 человека - почти все, кто был в зале, в том числе депутаты региональных собраний, муниципальные депутаты, главы муниципалитетов и активисты из более чем 50 регионов России.

Они собрались, чтобы обменяться опытом и обсудить возможности взаимодействия во время кампании по выборам в Госдуму. Среди задержанных были известные оппозиционные политики и активисты - Илья Яшин, Юлия Галямина, Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и другие. Задерживали и журналистов. Вечером в субботу все задержанные были отпущены после составления административных протоколов.

Московская полиция объяснила задержания нарушением санитарных норм (хотя на фотографиях видно, что практически все участники форума были в масках), а также участием в нём людей, связанных с "нежелательными организациями". Именно по статье об участии в мероприятии, организованном нежелательной организацией, на задержанных составили протоколы.

Из них следует, что речь идёт об основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России". В список нежелательных внесена лондонская Open Russia, однако активисты российского движения "Открытая Россия" настаивают на том, что оно с ней никак не связано. Российские власти, однако, считают иначе. Недавно в Ростове-на-Дону условный срок по уголовному делу получила активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что за разгоном форума стоит Кремль, который, по его мнению, увидел в съезде "создание партии Ходорковского из легально избранных представителей власти".

Комментариев Кремля пока нет.