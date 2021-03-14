Акционист голым пробежал по Красной площади. Где он сейчас - неизвестно

С субботы неизвестно местонахождение акциониста Ильи Качаева, который 13 марта устроил на Красной площади в Москве перформанс под названием "Сон смешного человека".

Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать полицейские. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.

Как сообщает ОВД-Инфо, Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, "очень вольной" интерпретации рассказа Фёдора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства. "Россия — страна скукоженных", — отметил Качаев: людям "приходится постоянно сжиматься". Акционист, как пишет ОВД-Инфо, хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.

Адвокат Юлия Сычёва сообщила, что врачи приняли решение госпитализировать Качаева в психиатрическую клинику, посчитав, что он в состоянии психоза. Утром в воскресенье мать Качаева сообщила ОВД-Инфо, что ей сказали, что в психиатрической больнице номер 1 имени Алексеева акциониста нет; где он, неизвестно.