Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Москве превысило миллион

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве за все время эпидемии (то есть за год – с марта прошлого года) превысило миллион. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных в воскресенье.

Согласно этим данным, в Москве выявили 1 000 394 инфицированных коронавирусом. Из них более 920 тысяч выздоровели, более 15 тысяч, по официальным данным, умерли (в эту статистику включаются не все смерти пациентов с коронавирусом – согласно данным Росстата, показатель существенно выше).

При этом мэр Москвы Сергей Собянин ещё в конце января, ссылаясь на данные аналитики, говорил, что "более половины москвичей" уже переболели коронавирусом.

По официальным данным, в Москве более 12 миллионов жителей, то есть, по утверждениям мэра, около 5/6 всех случаев инфекции в российской столице официально не было выявлено.

Число инфицированных в Москве в последние недели снижается, в среднем составляя от 1 до 2 тысяч за сутки (на пике эпидемии было 5–6 тысяч). Власти сняли почти все ограничения, связанные с распространением инфекции, кроме масочного режима и ограничений массовых мероприятий (из-за которых фактически запрещёнными оказались любые уличные акции, включая одиночные пикеты).

Всего в России за последние сутки впервые за неделю зафиксировали больше 10 тысяч новых инфицированных. Число умерших, по официальным данным, сейчас составляет в среднем 300–400 в день, что больше, чем прошлой весной, когда в стране действовали жёсткие карантинные меры. Всего, по официальным данным, в России сейчас более 300 тысяч активных случаев инфекции.